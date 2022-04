Der Auftritt von Matthes Röckener und seinen Pferden war der Höhepunkt der Gala-Show am Samstagabend. FOTO: Helmut Kemme Vom Reit-Biathlon bis zur Freiheitsdressur So war der Show-Abend am Samstag bei Horses and Dreams 2022 in Hagen Von Arlena Janning | 24.04.2022, 12:17 Uhr

Zwischen Springreiten am Nachmittag und Dressur-Grand-Prix am Abend sorgten am Samstag der traditionelle Reit-Biathlon und die anschließende Gala-Show für Spannung und Unterhaltung bei Horses and Dreams meets Canada in Hagen.