Die lokale Fleischerkette Hörstkamp-Tovar hat ihre fünfte Filiale eröffnet - diesmal in Hagen. FOTO: Jörn Martens Fleisch, Wurst und Grillspezialitäten Hörstkamp-Tovar hat eine neue Filiale in Hagen eröffnet 13.04.2022, 07:15 Uhr

Am 7. April hat die Familie Hörstkamp-Tovar eine neue SB-Verkaufsstelle an der Natruper Straße 85 in Hagen eröffnet. Trotz schlechten Wetters kamen zahlreiche Grillfans zur Neueröffnung, um sich Probierpakete zu sichern.