Ludger Nobbe, der Initiator des „Diner en blanc", begrüßt die Teilnehmer im alten Pfarrhaus in Hagen aTW. Foto: Thomas Plogmann

Schlemmen ganz in Weiß Heimatverein Hagen aTW feiert „Diner en blanc" Von Henrike Laing | 03.07.2023, 11:53 Uhr

Das alte Pfarrhaus in Hagen aTW war am Samstagabend gut besucht. Rund 60 Teilnehmer begrüßte der Heimatverein zu ihrem Abend ganz in Weiß.