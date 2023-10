Große Müllsammelaktion in Indien Für die Hagenerin Maria Kasselmann ein wichtiges Stück Umweltbildung Von Petra Ropers | 19.10.2023, 12:17 Uhr Stolz auf das, was sie geschafft haben: Über 130 Kinder sorgten in Indien auf Initiative von Maria Kasselmann für einen sauberen Strand. Foto: Positive Power for Children up-down up-down

Große Worte sind nicht ihr Ding. Maria Kasselmann packt lieber an – für die Kinder in den ärmsten Regionen Indiens und nun auch für die Umwelt: An einem Strand an der Südwestküste Indiens sorgte sie für eine noch nie dagewesene Müllsammelaktion.