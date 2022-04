Die Reportage über Saisonarbeiter läuft in der um 19 Uhr auf Bayern 3 beginnenden Sendung „Geld und Leben“, bei der das Haus in Bad Hindelang im Mittelpunkt steht.

Sie sei schon immer mit ihrer Familie im Urlaub in die Alpen gefahren, berichtet die 19-Jährige. Über Ostern, im Sommer zum Wandern, im Winter zum Skifahren – Franziska ist immer wieder in den Bergen gewesen und hat die Landschaft so sehr lieben gelernt, dass sie gerne eine längere Zeit dort verbringen wollte. Bis Anfang Oktober hilft sie jetzt auf der Hütte hauptsächlich in der Küche mit, kümmert sich aber auch um die Betten und Waschräume – was gerade anfällt.

In der TV-Reportage erzählt sie unter anderem, dass sie innerhalb weniger Tage schon vier Kuchen gebacken habe. „Ich bin eigentlich gar nicht so die Backfee“, sagt Franziska am Telefon. Auf der Hütte mache ihr diese Arbeit aber Spaß.

Der Arbeitstag beginnt für sie bereits morgens um halb sieben. Alle Mitarbeiter treffen sich, bereiten das Frühstück vor und kümmern sich dann um die „Lager“ der Wanderer, die in der Hütte übernachtet haben. Für immerhin knapp 300 Personen hat das Haus Platz. Da fällt viel Arbeit an.

Langer Arbeitstag

Zwischendurch haben einzelne Mitarbeiter ein bis zwei Stunden Pause, dann geht es weiter. Um zehn Uhr ist „Hüttenruhe“, erzählt Franziska. Ihr Arbeitstag ist gegen halb elf zu Ende. Am nächsten Morgen geht es um halb sieben wieder los.

In diesem Rhythmus wird drei Wochen durchgearbeitet, dann hat Franziska vier bis fünf Tage frei. Diese Zeit verbringt sie bei Bekannten in Werthenbach, eine Dreiviertelstunde von der Hütte entfernt. Während der Arbeitszeit ist sie durchgängig auf dem Berg und übernachtet auch im Haus Prinz Luitpold. Seit drei Wochen arbeitet Franziska dort in der Küche mit. Vorerfahrungen hatte sie keine, aber die Kollegen sind nett. Die Stelle hatte sie über das Internet gefunden. In ihrer freien Zeit erkundet Franziska die Gegend. Das Haus liegt direkt an einer Wanderroute, und die 19-Jährige hat bekommen, was sie gesucht hat: Sie sieht jeden Tag die Berge. Nach drei Wochen hat sie gerade ein paar Tage frei und nutzt die Zeit: In den Bergen hat sie Paragliding ausprobiert: „Eine richtig tolle Erfahrung.“