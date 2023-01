Zum 31. Mal verwandelte sich die Turnhalle der Grundschule St. Martin in einen Ballsaal und bot die Kulisse für eine rauschende gelb-weiße Nacht. Foto: Michael Pohl up-down up-down Mit Bildergalerie Gelb-weiße Nacht endlich nicht mehr digital: Hagen feiert rauschenden Ball Von Michael Pohl | 15.01.2023, 11:21 Uhr

Nach dreijähriger Pause startete der Hagener Sportverein (HSV) am Samstag mit einer traditionellen Feier in das neue Jahr. Die Künstler und Organisatoren schlugen auch diesmal die Besucher in ihren Bann und sorgten für eine rauschende Ballnacht in „gelb-weiß“.