Mit vielen kleinen Änderungen im Familienalltag sammelten die kleinen Klimaschützer des Kindergarten St. Martinus zahlreiche Punkte für den Klimaschutz. FOTO: Kindergarten St. Martinus/Dorothea Wöstemeyer Punkte sammeln für die Umwelt Für Klimaschutz: Hagener Kinder haben ihren Alltag verändert Von Michael Pohl | 18.05.2022, 12:11 Uhr

Punkte sammeln - wer will das nicht?! Das klingt nach Belohnung, das weckt bei vielen den Ehrgeiz. So auch in den Hagener Kindergärten. Und die Kleinen haben damit sogar noch die Umwelt geschützt. Wie funktionierte das?