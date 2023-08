Schulstraße wird gesperrt „Hagener Herbst“ 2023: Das ist am 10. September im Ortskern geplant Von Meike Baars | 29.08.2023, 13:09 Uhr Freut sich auf den „Hagener Herbst“ 2023: das Organisationsteam mit Stephan Franke (Ordnungsamtleiter), Ruth Schulte to Bühne (Ehrenamtskoordinatorin), Annika Berelsmann (Wirtschaftsförderin) und Stefan Bartling (Marktmeister). Foto: Gemeinde Hagen aTW up-down up-down

Der „Hagener Herbst“ soll am Sonntag, 10. September, zahlreiche Besucher in den Ortskern der Gemeinde locken. „Mitmach-Angebote“ richten sich an die gesamte Familie. Die zentrale Schulstraße wird für den Tag gesperrt, dafür öffnen die Geschäfte.