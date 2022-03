Flucht aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine: Seit gut zwei Wochen wohnt die 30-jährige Elina Fastivets und die kleine Mila bei Oksana und Jens Bunke in Hagen. Sie floh vor Bomben und Explosionen und musste den Rest der Familie schweren Herzens zurücklassen. FOTO: Ina Wemhöner Sorge um Verwandtschaft in Ukraine Hagener Familie Bunke nimmt geflüchtete Nichte und ihr Baby auf Von Ina Wemhöner | 23.03.2022, 14:00 Uhr

Während in der Ukraine derzeit viele Städte unter Beschuss von Putins Truppen stehen, konnte die 30-jährige Elina Fastivets mit ihrer sechs Monate alten Tochter in einer Nacht- und Nebelaktion Richtung slowakisch-ukrainischen Grenze fliehen. Sie lebt nun bei ihrer Tante Oksana Bunke in Hagen, bangt aber weiterhin um das Leben ihres Mannes in der Heimat.