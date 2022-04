Ein Ortstermin mit Vertretern des Landkreises und der Polizei brachte zunächst kein konkretes Ergebnis. „Wir haben mit unserer Sorge offene Ohren gefunden, aber der Landkreis besteht auf einer Verkehrszählung, was alle weiteren Maßnahmen herauszögert“, so Beatrix Poettering (SPD). Zurzeit sei der Wiesentalweg, eine der zuführenden Straßen, wegen anstehender Sanierung gesperrt, wodurch eine Zählung zum jetzigen Zeitpunkt verfälscht würde. „Deshalb werden die Zählung sowie alle weiteren Maßnahmen erst nach der Herstellung des Wiesentalweges circa Ende Oktober erfolgen.“ Die Sozialdemokratin hofft, dass es in der Zwischenzeit nicht zu gefährlichen Situationen kommt, und bekräftigt, am Thema zu bleiben.