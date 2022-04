FOTO: Michael Pohl Rückkehr zur rockigen Normalität Festival Stockrock in Hagen feiert Comeback nach Corona-Pause Von Michael Pohl | 23.04.2022, 09:54 Uhr

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie ist am Freitagabend das traditionelle Rockfestival in der Gaststätte Stock in Hagen gestartet. Gleich vier Bands brachten mit Musik von Punk bis Metal den Saal der Gaststätte zum Beben.