Zu Ehren von Lambert Rethmann wird in Hagen ein Platz umbenannt - ein Denkmal gibt es schon. Wer war der Mann, dem so viele Ehre zuteil wird. FOTO: Wolfgang Elbers Erinnerungsort in Natrup-Hagen Hagen: Denkmal und Platz für Lambert Rethmann - wer war der Mann? Von Wolfgang Elbers | 16.03.2022, 11:04 Uhr

Das Denkmal steht schon seit Mitte September. Jetzt folgt in Kürze mit der Umbenennung des Platzes vor der Grundschule in Natrup-Hagen in Lambert-Rethmann-Platz der zweite Schritt.