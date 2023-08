Multimediale Jubiläumsausstellung in der Ehemaligen Kirche Hagen a.T.W.: Virtuelle Zeitreise zum Kirchturm-Geburtstag Von Kathrin Engelhardt | 09.08.2023, 16:53 Uhr Die Mitglieder des Trägervereins der Ehemaligen Kirche Hagen a.T.W. und des Hagener Heimatvereins freuen sich auf die Ausstellungseröffnung am Freitag, den 11. August: (v.l.) Karl Große-Kracht, Antonius Thorwesten, Heinz-Peter Elixmann, Markus Hestermeyer, Katharina Lutermann, Rupert Wöhrmann, Johannes Brand, Rainer Rottmann und Thomas Plogmann. Foto: Kathrin Engelhardt up-down up-down

Einmal auf dem Kirchplatz von 1523 stehen? Dieser Wunsch wird in der Ehemaligen Kirche in Hagen a.T.W. wahr: Vom 12. bis zum 27. August findet dort anlässlich des 500. Geburtstags des Kirchturms St. Martinus eine multimediale Ausstellung statt. Was den Besucher dort erwartet, haben wir uns vorab einmal angeschaut.