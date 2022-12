Ein 56-Jähriger aus Lengerich hat seine 32-jährige Freundin in Hagen aTW mehrfach ins Gesicht geschlagen. Foto: imago-images/Elmar Gubisch up-down up-down Eifersucht und Trunkenheit Hagen aTW: Mann aus Lengerich schlägt seiner Freundin mehrfach ins Gesicht Von Heiko Kluge | 09.12.2022, 08:59 Uhr

Alkohol und Eifersucht sind keine gute Kombination. Das erfuhr nun ein 56-Jähriger aus Lengerich am eigenen Leib. Er hatte seine Freundin in Hagen aTW mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Konsequenz: Ein Strafprozess am Amtsgericht Bad Iburg.