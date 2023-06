Mit einem Stein verschafften sich die Einbrecher Zugang durch eine Nebentür des Gebäudes. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Bargeld und Schmuck erbeutet Hagen aTW: Einbruch in Einfamilienhaus in Kolpingstraße Von Jean-Charles Fays | 25.06.2023, 14:53 Uhr

Einbrecher sind am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 0.25 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kolpingstraße in Hagen aTW eingedrungen. Die Täter warfen vermutlich mit einem Stein eine Nebentür des Gebäudes ein und suchten nach Wertsachen.