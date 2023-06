Die Polizei ist aktuell noch vor Ort. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Schaden von 1000 Euro Autobrand in Hagen aTW: Polizei nimmt Blutprobe vom mutmaßlichen Brandstifter Von Hannah Baumann | 09.06.2023, 08:37 Uhr

Ein Auto ist am Freitagmorgen in Hagen aTW in Brand geraten. Die Polizei ist aktuell noch vor Ort.