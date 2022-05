Gullydeckel dort, wo er hingehört FOTO: Dominik Dose Einbruch mit roher Gewalt Gullydeckel in Hagen in Spielcasino geworfen Von Michael Schwager | 13.05.2022, 16:12 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag, zwischen 2 Uhr und 6 Uhr, brachen Unbekannte mit Brachialgewalt in ein Spielcasino in der Straße „Höhenweg“ in Hagen ein.