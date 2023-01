Der Mann, der am 26. Oktober ein Juweliergeschäft in Hagen überfallen hatte, ist gefasst worden. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Diebstahl mit Waffen und Einbruch Raub auf Juweliergeschäft in Hagen aTW: Polizei verhaftet Georgsmarienhütter und | 18.01.2023, 16:37 Uhr Von Hauke Petersen Anke Schneider | 18.01.2023, 16:37 Uhr

Ende Oktober wurde ein Juweliergeschäft an der Natruper Straße in Hagen aTW überfallen. Nun kann die Polizei in Osnabrück einen Ermittlungserfolg vermelden. Der Tatverdächtige wurde gefasst.