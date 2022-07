Die Geowissenschaftlerin Asdis Oelrich ist mit zwei Mitarbeitern hier, um für das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zu forschen. Sie ist zuständig für das „Kartenblatt Hasbergen“ von 1926. Es umfasst ein Gebiet von Lotte und Hasbergen im Norden bis Leeden und Altenhagen im Süden. Hier will sie weiße Flecken löschen und muss dazu wissen, wie der Boden beschaffen ist. Boden sagt der Laie, Fachleute nennen es geologische Schichten.

Diese Schichten liegen gerade in fünf Bahnen aufgereiht auf dem Feld – von Schwarz (Oberfläche) über Dunkelbraun bis Grau in verschiedenen Schattierungen. Die fünf Bahnen sind aus einer 20 Meter tiefen Drillbohrung entstanden. Mit ihr verschaffen sich die Geologen einen Überblick darüber, was sie bei den danach anstehenden Kernbohrungen erwartet. Diese Kernbohrungen werden verschlossen und nach Ende des Einsatzes im Büro genauer untersucht.

Doch Profis wie Asdis Oelrich können auch schon aus der Drillprobe einiges schließen. Dabei arbeitet sie mit fast allen Sinnen. Neben der Farbe ist auch die Körnigkeit entscheidend. Erst kommt der eingehendere Sichttest mit einer kleinen Lupe. Daraufhin zerreibt Oelrich die kleine Probe. Ist es Ton, so kann sie ihn zwischen den Fingern rollen. Zerbröselt die Probe aber, hat sie entweder Schluff oder noch grobkörnigeren Feinsand in der Hand. Genaueres könne man schließlich sogar aus dem Geschmack herauslesen, so Oelrich.

Ob das gewonnene Material kalkhaltig ist, ermittelt die Geowissenschaftlerin mit einer zehnprozentigen Salzsäure. Die träufelt sie auf eine Probe, und siehe da: Es blubbert! Ein Hinweis auf Carbonat. Manche Fundstücke kommen von weit her. Auch in der Natrup-Hagener Bohrung hätten sich schon Hinweise auf „skandinavische Granite“ und „nordische Geschiebe“ befunden, sagt Oelrichs Kollege Guntram Herrendorf. Sie sind in der Eiszeit entstanden.

Wer aber braucht diese Art von Informationen? Oelrich: „Der Eigentümer kann die Daten nutzen.“ Eventuell für eine Geothermie-Bohrung, also ob es sich lohnt, in einem Gebiet Erdwärme zu fördern. Die Daten geben auch Aufschluss über die Wasserdurchlässigkeit des Gesteins, wichtig für Brunnenplanung. Und selbst für den Hausbau sei eine Information über den Untergrund interessant, so Oelrich.

Noch bis Anfang der Woche bohrt das Team in Natrup-Hagen, dann geht es weiter Richtung Fürstenau. Wiedersehen nicht ausgeschlossen. „Es gibt noch unendlich viele weiße Flecken“, sagt Herrendorf. Auch auf dem Kartenblatt Hasbergen.