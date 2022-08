FOTO: BWG/Frömmel Auch Lienen und Lengerich betroffen Gaskrise: Im Hallenbad in Hagen aTW wird es kühler Von Anke Schneider | 23.08.2022, 16:41 Uhr

Auch die Bäder und Wasser GmbH (BWG) will in ihren Frei- und Hallenbädern Energie einsparen. Und das möglichst ohne den Betrieb zu beeinträchtigen. Was das für Hagen aTW, Lienen und Lengerich bedeutet, erklärt BWG-Betriebsleiter Tilo Frömmel.