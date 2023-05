In Hagen fing ein Mülleimer auf einem Balkon Feuer Symbolfoto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down Mülleimer in Brand geraten Feuer neben einer Gasflasche auf einem Balkon in Hagen aTW Von Anke Schneider | 23.05.2023, 14:21 Uhr

In Hagen in der Bonhoefferstraße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Mülleimer auf einem Balkon war in Brand geraten. Prekär: Der Mülleimer steht direkt neben einem Gasgrill.