Wohl niemand verletzt Feuer im Keller eines Einfamilienhauses in Hagen Von Niklas Golitschek | 27.08.2022, 10:24 Uhr

Im Keller eines Einfamilienhauses in Hagen hat es am Samstagmorgen gebrannt. Einsatzkräfte sind vor Ort, wie es in einer ersten Mitteilung heißt