150.000 Euro Schaden Feuer auf Balkon: Wohnhaus in Hagen „in letzter Sekunde" gerettet | 20.03.2022, 13:29 Uhr Von Sebastian Stricker Catharina Peters

Ein Feuer auf dem Balkon hätte am Sonntag beinahe ein komplettes Mehrfamilienhaus in Hagen zerstört. Die Ortsfeuerwehr Hagen spricht von „Rettung in letzter Sekunde“. Trotzdem entstand laut Polizei ein riesiger Sachschaden.