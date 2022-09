Benno Markmeyer alias „Benno der Hahn“ ist beim Auftrommeln zum Ferkelmarkt in Hagen aTW stets in lustiger Kostümierung dabei. Foto: Raphael Steffen up-down up-down Höhepunkt der Hagener Kirmes Ferkelmarkt in Hagen aTW: Original Benno Markmeyer plant etwas Besonderes Von Raphael Steffen | 28.09.2022, 07:07 Uhr

Er ist bekannt auf den Volksfesten in der Region, und speziell in Hagen kennt ihn jeder: Benno Markmeyer. Den ersten Ferkelmarkt nach Corona will „Benno der Hahn“ mit einer Überraschung begehen.