Kirmes und Ferkelmarkt 2023

Am Samstag, 30. September, treffen sich alle Kindergartenkinder aus der Gemeinde um 14.30 Uhr an der Ehemaligen Kirche St. Martinus, um ihre Bilder für den Malwettbewerb abzugeben. Um 15.15 Uhr gibt die Musikkapelle Hagen aTW ein Platzkonzert am Bierbrunnen. Mit dem Fassanstich eröffnet Bürgermeisterin Christine Möller um 15.30 Uhr offiziell die Kirmes, teilt die Gemeinde Hagen aTW mit. Danach darf bis 2 Uhr morgens gefeiert werden.

Die Kirmes geht am Sonntag, 1. Oktober, von 11 Uhr bis 24 Uhr weiter. Zur Hagener Kirmes gehört auch der Ferkelmarkt, der am Montag, 2. Oktober, um 9 Uhr mit dem traditionellen Auftrommeln unter Mitwirken des Musikzugs im Musikverein „Wiesental“ beginnt. Am Dienstag, 3. Oktober, laden die Gastwirte um 11 Uhr zum Frühschoppen ein. Auch die Karussells starten wieder. Montag schließt die Kirmes um 1 Uhr, Dienstag um 21 Uhr.

Christine Möller, Bürgermeisterin von Hagen aTW, erstand 2022 auf dem Ferkelmarkt ein Schweinchen. Archivfoto: Thorsten Gunther

Fahrgeschäfte im Ortszentrum

Essensbuden und Fahrgeschäfte warten im Ortszentrum auf Besucher. Großfahrgeschäfte wie der Musikexpress, das Riesenrad „Around the World“, der Breakdance sowie der Autoscooter „Racing Cars“ bieten Fahrspaß für alle.

Straßensperrungen und Parkplätze

Die Straßen im Ortskern sind von Mittwoch, 27. September, ab 9 Uhr bis Mittwoch, 4. Oktober, 24 Uhr teils gesperrt.

Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Kostenpflichtige Parkplätze und Behindertenparkplätze befinden sich an der Grundschule St. Martin. Auch an der Straße Zum Jägerberg ist es möglich, zu parken.

Mit dem Sonderbus zur Kirmes

Die Gemeinde bietet mit der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück-Süd (VOS) wieder den Kirmesbus an, der an den Festtagen mindestens im Zwei-Stunden-Takt fährt. Der Fahrpreis beträgt 1 Euro für alle Fahrgäste ab 6 Jahren. Der Kirmesbus hält an den VOS-Haltestellen.

Die Haltestellen Hagen-Zentrum, Hagen-Süd und Konsum können nicht angefahren werden. Deshalb werden Ersatzhaltestellen zwischen Rathaus und Grundschule sowie in der Astrid-Lindgren-Straße eingerichtet.

Mehr Informationen: Das sollten Sie noch wissen größer als Größer als Zeichen Während der Kirmes gibt es zwei Unfallhilfestellen im Rathaus und an der Straße Am Dorfbrunnen. Im gesamten Dorfkern sind öffentliche Toiletten zu finden. Getränke werden in Gläsern mit 1 Euro Pfand ausgeschenkt. Das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst, zwei Streifen der Polizei und ein Sicherheitsdienst sind auf dem Kirmesplatz präsent. Die Polizeistation (Alte Straße 2) ist besetzt. Das Freibad ist montags zu.

Wochenmarkt in Gellenbeck

Wegen der Auf- und Abbauarbeiten zur Hagener Kirmes wird der Wochenmarkt am Mittwoch, 27. September, und am Mittwoch, 4. Oktober, vom Marktplatz auf den Parkplatz am Möbelhaus Große-Honebrink in Gellenbeck verlegt. Er ist mit der Buslinie X493 erreichbar. Die Haltestelle Gellenbeck-Kirche ist direkt auf Höhe des Wochenmarktes.