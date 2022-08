In der Wohnung eines 78-Jährigen aus Hagen aTW nahm ein unbekannter Mann Geldscheine aus der Geldbörse des Seniors. FOTO: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Polizei sucht Zeugen Falscher Flüchtling raubt 78-Jährigen in Hagen aTW aus Von Anke Schneider | 23.08.2022, 19:13 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag, 21. August, einen Vorfall in der Ringstraße in Hagen aTW beobachtet haben. Dort hielt sich am Nachmittag ein junger Mann auf, der zumindest in einem Fall einen älteren Herren in seiner Wohnung bestohlen hat.