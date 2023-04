Horses & Dreams ist eröffnet. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Teilnehmer aus 31 Nationen Mit Pippi Langstrumpf: „Horses & Dreams“ meets Schweden in Hagen aTW eröffnet Von Bettina Klimek | 19.04.2023, 20:37 Uhr

Es geht wieder los: Fünf Tage Reitsport, Lifestyle-Ausstellung und Showprogramm bei Horses & Dreams auf dem Borgberg in Hagen aTW. 70.000 Zuschauer erwartet Veranstalter Ullrich Kasselmann in diesem Jahr. Jetzt fiel der Startschuss. Was bot die Eröffnungsfeier am Mittwochabend?