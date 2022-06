FOTO: Ina Wemhöner Nach der Pandemie die Inflation Erdbeer-Selbstpflücke in der Region bleibt im Trend Von Niklas Golitschek | 08.06.2022, 14:30 Uhr

In den zwei zurückliegenden Pandemiejahren hat die Selbstpflücke von Erdbeeren wieder an Beliebtheit gewonnen. In diesem Sommer findet sich vor allem angesichts steigender Preise ein Argument für das Angebot – denn im Vergleich zu den Verkaufsständen lässt sich kräftig sparen.