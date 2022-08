Stolz zeigt die 12-jährige Emmilou Pötter aus Glane ihre Schleife, die sie bei den Teuto-Classics auf dem Hof Haunhorst in Hagen gewonnen hat. FOTO: Bettina Klimek up-down up-down Reiter-Familie aus Bad Iburg Zwölfjährige Emmilou startet in Hagen aTW nach nur zwei Springstunden Von Bettina Klimek | 21.08.2022, 15:12 Uhr

Emmilou ist zwölf. Sie lebt mit ihrer Familie in Glane und liebt Ponys. Um zwei kleine Pflegeponys kümmert sie sich seit vielen Jahren. Jetzt ist sie bei den Teuto Classics auf dem Hof Haunhorst in Hagen in drei Springprüfungen gestartet. Nach nur zwei Stunden Springunterricht.