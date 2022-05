Das analoge Rathaus der Gemeinde Hagen. Die Möglichkeit, Anregungen und Mängel auch digital vorzubringen, wird seit einem Jahr gerne genutzt. FOTO: Raphael Steffen Angebot im Open Rathaus Ein Jahr Online-Beschwerdemanagement in Hagen: So läuft’s Von Raphael Steffen | 12.05.2022, 06:15 Uhr

Seit ziemlich genau einem Jahr haben Bürger in Hagen die Möglichkeit, sich mit Ideen und Beschwerden direkt online an die Verwaltung zu wenden. Wie viele von ihnen nutzen das Angebot - und was kommt da so an Hinweisen zusammen?