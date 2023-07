Zurück zu den Wurzeln: Die Band Hi!Spencer um Sänger und Frontmann Sven Bensmann bei ihrem zehnten Heimspiel in Hagen. Foto: Matthias Liedtke up-down up-down Open-Air Festival der Gaststätte Stock Zum Geburtstag der Dorfkneipe kehren Hi!Spencer in ihren Heimatort Hagen zurück Von Matthias Liedtke | 22.07.2023, 17:00 Uhr

Traditionell feiert die Gaststätte Stock in Hagen am Teutoburger Wald drei Tage lang ihren Geburtstag mit einem kleinen Festival direkt vor der Haustür. Der Start am Freitagabend mit rund 500 Besuchern war furios.