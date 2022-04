Welche Influencer kommen zu Horses and Dreams 2022 nach Hagen? Mareike Schulte aus Georgsmarienhütte ist auf jeden Fall dabei. FOTO: Archiv/Yvonne Reinert Storys, Fotos und Live-Berichte Welche Reitsport-Influencer kannst Du bei Horses and Dreams in Hagen treffen? Von Catharina Peters | 21.04.2022, 16:00 Uhr

Von Mittwoch bis Sonntag treffen sich Reitsportler, Pferdefreunde und Schaulustige beim internationalen Reitsportevent Horses and Dreams in Hagen. Das lockt auch Reitsport-Influencer an. Wir haben nachgefragt und verraten, welche Instagram-Stars Du bei dem Event vielleicht treffen kannst.