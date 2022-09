Unbekannte stahlen Kabel aus Rohbauten in Hagen aTW. Symbolfoto: Michael Schwager up-down up-down Kabel aus Rohbauten gestohlen Diebstahlsserie am Hexenholz in Hagen aTW Von Michael Schwager | 12.09.2022, 16:20 Uhr

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen haben sich Unbekannte an diversen Rohbauten in dem Neubaugebiet „Am Hexenholz“ in Hagen aTW zu schaffen gemacht.