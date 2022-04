Der Schwerpunkt lag auf der Lieblingssportart der Deutschen, dem Fußball. Denn „Profis in der Schule“ ist eine Aktion des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) in Kooperation mit dem Kultusministerium und Sponsoren wie der Sparkassen-Finanzgruppe und radio ffn. Auch der VfL Osnabrück beteiligte sich am Projekttag.