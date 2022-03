U21-Europameister im Springen Matthis Westendarp (von links), Olympiakadermitglied Dressur Frederic Wandres, Goldmedaillengewinnerin der Weltreiterspiele Springreiterin Simone Blum, Veranstalter Ullrich Kasselmann, Bundestrainer Springen Otto Becker freuen sich auf „Horses and Dreams meets Canada 2022“. FOTO: Bettina Klimek Vorverkauf läuft Das erwartet Besucher bei Horses & Dreams auf Hof Kasselmann in Hagen Von Bettina Klimek | 31.03.2022, 14:00 Uhr

In drei Wochen geht es los, seit Mittwoch läuft der Vorverkauf: Vom 20. bis zum 24. April findet auf dem Borgberg in Hagen nach zweijähriger Pause wieder das Reitsport- und Lifestyle-Event „Horses and Dreams“ statt. Das erwartet die Besucher.