„Unser Autoscooter ist ein Kultkarussell in Hagen aTW“, sagt Schausteller Bernd Tovar im Gespräch mit unserer Redaktion. Die 25 Sitzwagen stehen für den Fahrspaß bereit. Die letzten Vorbereitungen laufen aber noch, um das Fahrgeschäft für die Hagener Kirmes 2023 auf Vordermann zu bringen. „Am Dienstag sind wir aus Oesede nach Hagen aTW gefahren. Mittwoch haben wir mit dem Aufbau begonnen. Heute wird die Fahrbahn gereinigt und es findet die Lichtprobe statt“, erzählt der 27-jährige Glandorfer.

Nach Hagen aTW zur Hagener Kirmes kommt die Schaustellerfamilie Tovar nach Aussage des Juniorchefs schon seit mehr als 70 Jahren. „Wir kommen gerne hierher. Das ist für uns nicht weit weg von zu Hause, nur 16 Kilometer von Glandorf entfernt. Da kennt man natürlich viele Gesichter und fühlt sich willkommen“, sagt Bernd Tovar.

Ein Leben auf der Kirmes

Bernd Tovar ist mit dem Schaustellerleben auf der Kirmes groß geworden. „Ich bin in Osnabrück zur Schule gegangen, habe mit 16 Jahren meinen Schulabschluss gemacht und bin danach in den elterlichen Betrieb in Glandorf mit eingestiegen“, erzählt er. Bereits in der vierten Generation baut er den Autoscooter „Racing Cars“ auf Volksfesten in und um Osnabrück auf. Er weiß also, wovon er spricht.

Die Kirmessaison beginnt für ihn im Februar und endet im November. „Wir sind auf 32 Veranstaltungen im Umkreis von 100 Kilometern vom Firmensitz aus mit dem Autoscooter zu finden“, sagt er. In Versmold, Gesmold, Georgsmarienhütte-Oesede und eben auch in Hagen aTW. Aber nicht nur die Kirmesleidenschaft wird in der Familie Tovar von Generation zu Generation weitergegeben. „Der Vorname lautet immer Bernhard beziehungsweise Bernd. Bis heute ist das so“, sagt er.

Nach Hagen aTW zur Hagener Kirmes kommt die Schaustellerfamilie Tovar aus Glandorf schon seit mehr als 70 Jahren.

Hagener Kirmes eröffnet am Samstag

Der viertägigen Kirmes, die am Samstag, 30. September, um 15.30 Uhr offiziell mit dem Fassanstich durch Bürgermeisterin Christine Möller eröffnet wird, blickt er voller Erwartungen entgegen. „Wir wollen den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt er. Die Menschen könnten sich dort treffen und gemeinsam schöne Stunden im Karussell abseits des Alltags, der von Inflation und Energiekrise geprägt ist, verbringen.

Eine Fahrt im Autoscooter kostet 3,50 Euro. „Auch wir mussten die Preise erhöhen. Wir wollen den Preis aber so niedrig wie möglich halten, um möglichst viele Besucher zu halten“, sagt er.

Mehr Informationen: Hagener Kirmes 2023

Die Hagener Kirmes findet 2023 von Samstag, 30. September bis Dienstag, 3. Oktober statt. Die Öffnungszeiten: Samstag von 15.30 bis 2 Uhr, Sonntag von 11 bis 24 Uhr, Montag von 9 bis 1 Uhr und Dienstag von 11 bis 21 Uhr.

Saisonende auf dem Herbstjahrmarkt in Osnabrück

Die Hagener Kirmes endet am Dienstag, den 3. Oktober. Für Bernd Tovar ist dann aber für dieses Jahr noch nicht Schluss. Es geht direkt weiter ins Münsterland zum Fettmarkt nach Warendorf. Die Saison 2023 endet dann auf dem Herbstjahrmarkt an der Halle Gartlage in Osnabrück. Ein Schausteller ist eben immer unterwegs.