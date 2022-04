Michael K. vor dem Haus seiner Nachbarn: Hier hatte es gebrannt. FOTO: Elena Werner „Habe mir die Dame unter den Arm geklemmt“ Brand in Hagen: Wie Michael K. seiner Nachbarin beistand Von Elena Werner | 28.04.2022, 17:12 Uhr

Es brennt im Nachbarhaus - was tun? Michael K. hat genau das am 26. April erlebt, als es bei seinen Nachbarn in Hagen zu brennen begann. Wie der 47-Jährige die Extremsituation wahrgenommen hat.