Die Polizei nahm den Brandstifter fest, der daraufhin eine weitere Tat einräumte. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Polizei nimmt 59-Jährigen fest Autobrand in Hagen aTW: Betrunkener zündet Reifen an – und löscht dann mit Bier Von Hannah Baumann | 09.06.2023, 08:37 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein 59-Jähriger hat am Freitagmorgen in Hagen aTW den Reifen eines geparkten BMW in Brand gesetzt. Die Polizei ließ eine Blutprobe von dem mutmaßlichen Täter entnehmen.