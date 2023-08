Tatsächlich war alles bestens vorbereitet, das Kirschmonster bestellt und auch die Wetterprognose versprach endlich wieder Wärme und Sonnenschein. Doch am Mittwochmorgen setzte Dauerregen ein, der anscheinend nicht aufhören wollte. Jugendpfleger Christian Bolten sah sich in Absprache mit der Bäder- und Wasser GmbH gefordert, die Veranstaltung im Freibad in Hagen aTW abzusagen.

Als dann aber in der zweiten Nachmittagshälfte doch noch die Sonne herauskam und viele Kinder das Freibad aufsuchten, zögerten die Verantwortlichen nicht: Auch ohne den Auftritt des Kirschmonsters konnten die jungen Besucher den letzten Ferientag bei freiem Eintritt im Schwimmbad feiern und den brandneuen Aqua-Fun-Park erproben.

Klettern, Rutschen, Balancieren im Aqua-Fun-Park in Hagen. Foto: Petra Pieper

BWG-Mitarbeiter hatten die Inseln aus Kunststoff zu einer langen Kletter- und Balancierstrecke zusammengesetzt. Für die Mädchen und Jungen war es eine Herausforderung, über die verschiedenen Elemente zu kraxeln, zu hüpfen, die Waage zu halten und nicht zu früh ins Wasser zu fallen. Erst beim letzten Element der langen Reihe sah eine Rutsche genau das dann vor. Die gut gelaunten Rufe und das Lachen der Kinder bestätigten, dass sie Spaß und Freude hatten.

Übrigens: Da die Aqua-Landschaft im Besitz der BWG ist, kann sie demnächst auch einmal teilweise im Hallenbad aufgebaut werden.

