Die Band 4nonDrums & Friends ist bisher bei allen Beats-for-Benefiz-Konzerten in Hagen dabei gewesen. FOTO: Norbert Niemeyer
Von Anke Schneider | 02.08.2022, 12:24 Uhr

„Beats for Benefiz“ geht in die vierte Runde. Das Konzert findet am Samstag, 27. August, ab 19 Uhr in der Alten Kirche in Hagen statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Hagener Hospizverein wird gebeten.