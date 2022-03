„Mörser“ entern am 23. April die Bühne des Stockrock-Festivals in Hagen und wollen mit ihrem Mix aus Grindcore, Hardcore und Metal den Saal zum Beben bringen. FOTO: Stockrock e.V./Mörser Von Punk bis Rock Bands aus ganz Deutschland beim Stockrock-Festival in Hagen Von Anke Schneider | 25.03.2022, 12:50 Uhr

Metal, Punk, Hardcore, Rock’n’Roll — das sind die Zutaten für das legendäre Stockrock-Festival, das am Freitag, 22. April, und am Samstag, 23. April, in der Gaststätte Stock in Hagen stattfindet. Neben Bands aus der Region reisen auch Musiker aus ganz Deutschland an.