Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Hagen aTW wurde ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Symbolfoto: dpa/Boris Roessler up-down up-down Unfall im Kreisverkehr Autofahrer fährt E-Scooter-Fahrer in Hagen aTW an Von Anke Schneider | 07.03.2023, 07:49 Uhr

In Hagen aTW im Kreisverkehr an der Star-Tankstelle kam es am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Der Fahrer des E-Scooters wurde dabei leicht verletzt.