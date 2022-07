Viel Zeit hatte die Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration nicht mitgebracht, aber von Eile hielt sie auch nichts. Knapp eine halbe Stunde sollte der Termin im Annastift dauern, doch am Ende wurde es fast doppelt so lange. Begrüßt wurde sie von Pfarrer Josef Ahrens, Bürgermeister Peter Gausmann und dem Landtagsabgeordneten Martin Bäumer. Nachdem der Geistliche und nach ihm der Bürgermeister die Lebenssituation der Senioren in der Gemeinde dargestellt hatten, nannte Einrichtungsleiter Markus Weber dem Gast Zahlen und Fakten zur Geschichte und Entwicklung des Hauses. In seinem Schlusswort kritisierte er das Auseinanderdriften von Pflegebedarf und den vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen bewilligten Pflegestufen und forderte „die gerechte Bezahlung von Pflegekräften“.

Noch am Mittag hatte der Landtag über die Situation der Pflege diskutiert, sodass die Ministerin bei ihrem Besuch in Hagen bestens präpariert war. Sie nahm Stellung zur Rede ihres Vorredners und wies auf den Pflegepakt hin, der von der Landesregierung beschlossen worden ist und Krankenkassen und Einrichtungen ein ausgewogenes Agieren auf wirtschaftlichem Gebiet ermöglichen soll. „Mitarbeiter in der Pflege sollen für ihren Dienst am Menschen angemessen entlohnt werden“, machte sie deutlich und trug ihre Hoffnung vor, dass sich die Einkommenssituation der Pflegekräfte bei den nächsten Pflegesatzverhandlungen verbessern werde. Im Bereich der Pflegeberufe nannte sie einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen um 35 Prozent in den vergangenen drei Jahren. Wie fast nirgendwo anders habe dort die Zahl der unbefristeten Arbeitsverträge deutlich zugenommen, und ein ausreichender Verdienst werde weiteres Personal mobilisieren.

Vom Annastift ging es für die Ministerin zum Restaurant Kriege. Dort warteten die örtlichen CDU-Mitglieder, verstärkt durch Landrat Michael Lübbersmann, den Bundestagsabgeordneten Matthias Middelberg, auf ihre Tischpartnerin. Nach einigen Begrüßungsworten durch den Vorsitzenden Christoph Dransmann und während das Team von Restaurantchef Timo Hengelbrock das leckere Wintergemüse auftrug, zog Özkan eine kurze Bilanz. Die Regierungskoalition aus CDU und FDP in Hannover habe „gute Politik gemacht, die bei den Menschen ankommt“. Hohe Investitionen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, eine Stärkung der Mittelstandsbetriebe und bundesweit Platz 1 beim Zuwachs an Beschäftigung seien Auswirkung gezielter und erfolgreicher Wirtschaftspolitik. „Wir können mit gestärktem Rücken und erhobenem Kopf sagen, dass wir hier gute Arbeit machen.“

Im Anschluss an die Rede zeichnete der CDU-Gemeindevorstand die Jubilare Jürgen Leonhard (25 Jahre), Martin Frauenheim (30 Jahre) sowie Manfred Lauxtermann, Johannes Blömer, Helga Witte und Friedhelm Bücker (40 Jahre) für ihr parteipolitisches Engagement aus.