Dr. Simon Haupt ist einer der Archäologen, die das Gräberfeld in Gellenbeck untersuchen. Foto: Raphael Steffen Auf künftigem Kita-Grundstück Archäologen entdecken in Hagen aTW jahrtausendealten Friedhof Von Raphael Steffen | 11.10.2022, 13:15 Uhr | Update vor 1 Std.

An der Görsmannstraße in Gellenbeck plant die Gemeinde Hagen aTW. den Bau einer neuen Kita. Doch bevor die Bagger rollen, setzen aktuell Wissenschaftler den Spaten an – und graben Urnen und andere Artefakte aus der Eisenzeit aus.