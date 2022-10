Es müsse ihm jemand etwas ins Essen gemischt habe, behauptete ein 28-Jähriger vor dem Iburger Amtsgericht. Symbolfoto: dpa-tmn up-down up-down Polizei überwachte sein Telefon Alter Bekannter vor Gericht: Vergesslich durch vergiftetes Essen? Von Heiko Kluge | 19.10.2022, 14:50 Uhr

Eigentlich ging es vor dem Bad Iburger Amtsgericht „nur“ um den Diebstahl eines Rasenmähers, eines Laubbläsers und einer Kabeltrommel in Hagen. Am Ende musste sich das Gericht mit einer wilden Geschichte aus „Irgendjemand hat mir was ins Essen gemischt“, Vergesslichkeit durch Unwohlsein und der möglichen Nähe zu einem kriminellen Clan auseinandersetzen.