Letztes Türchen geöffnet Geschenke vor dem Rathaus und im St. Anna-Stift

Hagen. Gespannte Blicke richteten sich am Sonntag auf die Fassade des Rathauses. Für die Kinder öffnete sich am Nachmittag das letzte Türchen des Hagener Adventskalenders.

Die Baumeister des Hagener Rathauses hatten wohl ein Herz für Kinder. Schließlich planten sie beim Bau des Gebäudes genügend Fenster ein, um für jeden Tag ein anderes Kalendertürchen öffnen zu können. Und ganz wie beim kleinen Adventskalender daheim hielt das allerletzte Türchen eine ganz besondere Überraschung bereit. Denn gleich 15 Geschenke packte die Gemeinde Hagen in den großen Sack, der aus der Höhe herabgelassen wurde.

Zettel im Weihnachtshut

Eifrig hatten die Kinder zuvor ihre Namen auf einen Zettel geschrieben und in der Hoffnung auf adventliches Losglück in den „Weihnachtshut“ von Wirtschaftsförderin Jenny Menkhaus gesteckt. Ungeduldig reckten sie dann die Hälse, um nur nicht den Augenblick zu verpassen, an dem sich das oberste Rathausfenster öffnen sollte. Allerdings wurde ihnen – und auch den Erwachsenen – die Wartezeit angenehm verkürzt. Denn die Gemeinde hielt Süßigkeiten und Getränke für die kleinen sowie eine flüssigen Stärkung für die großen Besucher auf dem Vorplatz bereit. Mehr aus Hagen im Netz lesen Sie hier.

Dann endlich war es soweit: Da das Christkind am Abend noch genug zu tun haben würde, griff Bürgermeister Peter Gausmann ihm unter Arme. Er überreichte den glücklichen Gewinnern die Geschenke, die die Gemeinde für ihre jüngsten Bürger aus einem Rest an Verfügungsmitteln finanziert hatte. Doch auch ohne Losglück brauchte an Heiligabend niemand mit leeren Händen nach Hause zu gehen. Denn der Korb mit Süßigkeiten war reich gefüllt.

Gedicht und Musik im St. Anna-Stift

Und während die glücklichen Gewinner neugierig ihre Päckchen aufrissen, lagen im St.-Anna-Stift die von den Mitarbeitern liebevoll verpackten Geschenke für die Bewohner noch unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Zur Heiligabendfeier in geselliger Runde überbrachte Bürgermeister Peter Gausmann am Nachmittag gerne die Weihnachtsgrüße und guten Wünsche der Gemeinde.

Doch nicht alle Bewohner konnten an der gemeinsamen Feier teilnehmen, die von Familie Schönhoff musikalisch gestaltet wurde. Allen, die ans Bett gebunden waren, statteten Gausmann und Pastor Josef Ahrens zuvor einen ganz persönlichen Besuch auf ihren Zimmern ab. Eine besondere Überraschung hielt unterdessen der vierjährige Justus für die Bewohner bereit: Er bereicherte die Weihnachtsfeier mutig mit einem Gedicht.