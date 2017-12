Adventskonzert in Mariä Himmelfahrt Musikalische Verbeugung in Gellenbeck

Hagen. In den Advent stimmte der Gemischte Chor Gellenbeck mit seinem traditionellen Konzert ein. Verstärkung erhielten die Frauen und Männer vom Gemischten Chor Harderberg.

Gesanglich schlug der Chor zunächst die Bibel auf und zitierte aus einem Paulus-Brief an die Kolosser: „Alles was ihr tut mit Worten oder mit Werken“. Musikalisch bearbeitet hatte diese Zeile der Barockmusiker Dieterich Buxtehude. Von der Stimmung her der passende Äquivalent zum nebel-grauen Winternachmittag.

Ein weiter Sprung in die Gegenwart folgte mit „Schau auf die Welt“ von John Rutter. Gut war zu hören, dass der Chor alle vier Stimmen zur Geltung kommen lassen konnte. Aus der Messe für drei Stimmen von César Franck folgte „Panis Angelicus“. Diese Arie hatte Gesamtleiter Gregor Lemper mit dem gesamten Chor eingeübt. Und mit Bachs „Freut Euch alle“ nahm die Sänger die Konzertbesucher in der dreiviertel besetzten Kirche wieder zurück in die Zeit Buxtehudes.

Besinnliche Gedanken

Zum Motto des Adventskonzertes „Brennende Lichter“ trug Gunda Rummler einen Text vor. Darin wurde das Brennen einer Kerze mit dem verglichen, was ein Mensch tut, wenn er Wärme und Licht verströmt. Zeit, darüber nachzudenken, boten zwei Instrumentalstücke, die von Nicole Goedreis-Buller (Querflöte), Carolin Wagner (Querflöte) und Johannes Bensmann (Piano) gespielt wurden.

Neu stellte der Chor im Konzert Mozarts „Ave verum“ sowie zwei weitere Marienlieder vor. „Sie sind gewissermaßen eine Verbeugung vor der Patronin der Kirche, in der wir unser Konzert immer geben dürfen“, nannte Gregor Lemper nach dem Konzert als Grund.

Auch die Konzertbesucher konnten mitsingen. Angestimmt wurden bekannte Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit: „Macht hoch die Tür“, „O Heiland reiß die Himmel auf“ und „Tochter Zion“.