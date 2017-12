Chauffeur für zwei Diebinnen 32-Jähriger wegen Beihilfe verurteilt

Hagen/Hasbergen. Das Amtsgericht Bad Iburg verurteilte einen 32-jährigen Mann wegen Beihilfe zum Diebstahl in zwei Fällen zu einer fünfmonatigen Bewährungsstrafe. Der Angeklagte hatte als Fahrer zwei Frauen nach Hagen und Hasbergen chauffiert, wo diese Ladendiebstähle begingen.

Nach mehreren Monaten Untersuchungshaft denke er, dass er eine Mitschuld habe, sagte der 32-Jährige. Er habe die beiden Frauen in Duisburg kennengelernt. Da er zu dem Zeitpunkt arbeitslos gewesen sei, habe er das Angebot, als Fahrer für sie tätig zu sein, angenommen.

Arbeitskleidung: Weite Röcke und Kopftücher

Untereinander hätten die Frauen Romani, die Sprache der Roma gesprochen, erklärte der Mann, der selber aus Rumänien stammt. „Ich habe sie nicht verstanden.“ Zunächst habe er die beiden zu zwei Flohmärkten in Gelsenkirchen gefahren. Schon auf dieser Fahrt hätten die Frauen weite Röcke und Kopftücher getragen, die nur die Augen freiließen. Er habe gedacht, diese „Verkleidung“ habe religiöse Gründe, so der Angeklagte.

Von den Flohmärkten kommend hätten die zwei dann Säcke aus ihren Röcken hervorgeholt und im Wagen verstaut. „Ich habe mich nicht getraut, zu fragen“, beteuerte der Angeklagte.

Beute aus dem Rock geholt

Am 11. April 2016 fuhr der 32-Jährige die Frauen dann nach Hagen und Hasbergen, wo sie – erneut in ihrer seltsamen Verkleidung – in Märkten für Sonderposten verschwanden. Aus den zwei Märkten stahlen die Frauen 31 Flaschen Shampoo, 73 Deodorants und zwei Schokoladentafeln. „Als sie die Sachen aus ihren Röcken rausgeholt haben, dachte ich, ich werde verrückt“, beteuerte der Angeklagte. Er hätte nicht gedacht, dass die Frauen klauen werden. Er selber sei für seine zweitägige Fahrertätigkeit mit 100 Euro entlohnt worden.

In Hosen und unverschleiert

Einer Polizeistreife waren die seltsam gekleideten Frauen aufgefallen. Als sie den Wagen daraufhin kontrollierten, hätten die beiden dann völlig unverschleiert und in Hosen in dem Auto gesessen, erinnerte sich einer der Beamten. Im Kofferraum seien mehrere mit Waren gefüllte Müllsäcke gewesen.

Frauen im In- und Ausland vorbestraft

Die beiden rumänischstämmigen Frauen wurden bereits im vergangenen April wegen zweifachen Diebstahls vom Amtsgericht Bad Iburg zu jeweils einjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Beide sind sowohl in der Bundesrepublik als auch im europäischen Ausland bereits umfangreich strafrechtlich in Erscheinung getreten. Zur Überzeugung des Gerichts dient ihr Aufenthalt in Deutschland allein der regelmäßigen Begehung von Diebstählen im Auftrag von unbekannten Hintermännern, welche die Diebestouren organisieren.

Drei Jahre Bewährung für Fahrer

Wie der Staatsanwalt waren auch Richter und Schöffen davon überzeugt, dass der 32-Jährige Beihilfe zu den Diebstählen geleistet hatte und keineswegs ahnungslos gewesen war. „Aufgrund der Umstände, wie etwa den Verkleidungen, sind wir davon überzeugt, dass sie ganz genau wussten, was die beiden Damen machten“, betonte der Richter. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt.