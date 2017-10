Vier Tage lang Kirmes gefeiert Hagener trotzen traditionell dem schlechten Wetter

Hagen . Mit vier Tagen war die Hagener Kirmes in diesem Jahr besonders lang. Bei Regen und kühlen Temperaturen feierten die Hagener wieder ausgelassen. Der Ferkelpreis stieg auf 70 Euro und eine Autofahrt mit der Kirschkönigin.

Vier tolle Tage Kirmes liegen hinter Hagen. Rund um das gut 50 Meter große Riesenrad im Ortszentrum wurde wieder wild gefeiert. Denn eines ist seit mehr als 400 Jahren sicher: Die Hagener Kirmes rockt. Bierzelte, Karussells, Fahrgeschäfte für jung und alt und viele Leckereien aus den Buden sorgen immer wieder für strahlende Gesichter.

Das Wetter meinte es wieder einmal nicht gut mit den Hagenern. Regen, grauer Himmel und echte Sonne nur am Sonntag – das war das Kirmeswetter in diesem Jahr. Doch das stört den echten Hagener schon lange nicht mehr. Es ist einfach Tradition, zur Hagener Kirmes zu gehen – egal, ob es regnet, stürmt oder die Sonne scheint. Am Samstag startete die Kirmes bei zwölf Grad und Nieselregen. Dennoch eröffneten pünktlich am Morgen Bürgermeister Peter Gausmann sowie die Kirschkönigin Jule Ehrenbrink und das Kirschmonster gemeinsam mit weiteren Hagener Honoratioren vor dem Bierzelt am Kreisel Alte Straße/Hüttenstraße das traditionelle Volksfest.

Zur Hagener Kirmes kommen alle. Wer in der Gemeinde im Südkreis wohnt, sowieso, Aber auch für die Hagener in aller Welt ist die heimatliche Kirmes Pflicht. So auch für Christian Winnig, der seit zwölf Jahren in Florida lebt und wie berichtet in dieser Zeit erst eine Hagener Kirmes verpasste.

Den traditionellen Höhepunkt erreichte die Hagener Kirmes mit dem Ferkelmarkt am Montag. Da ist es guter Brauch, dass der Bürgermeister das erste Schweinchen ersteigert. Zunächst jedoch hieß es „Auftrommeln“: Am frühen Morgen kamen die Trommler aller Hagener Bauernschaften zusammen und zogen gemeinsam mit dem Bürgermeister und politischen Gästen aus der Region über die Kirmes. An verschiedenen Stellen konnten sich die Trommler, die Politiker und die Musikgruppe Wiesental, die den Zug musikalisch begleitete, mit Schnaps und Bier stärken. (Lesen Sie auch: Polizist bei Hagener Kirmes mit Zigarette im Gesicht verletzt)

Dann ging es ans Steigern. Mit „Borsti“ wurde Bürgermeister Gausmann ein wunderbares Sudenfelder Ferkel angeboten. „Etwas mager“, meinte der Gemeindechef noch, musste dann aber letztlich einsehen, dass es doch ein sehr schönes Ferkel war. 70 Euro und eine Autofahrt mit Kirschkönigin Jule – das ist der Preis den die Gemeinde Hagen in diesem Jahr für „Borsti“ bezahlen musste.

Schweinezüchter Christian Gretzmann zeigte sich zufrieden. Sein Sudenfelder Ferkel sei den Preis in jedem Fall wert, allein schon wegen des schönen schwarzen Flecks auf dem Rücken. Und geschlachtet werden soll das Schweinchen natürlich auch nicht.