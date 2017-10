Preise auf hohem Niveau Hagener feiern trotz schlechten Wetters Ferkelmarkt

Hagen. Mit dem „Ferkelmarkt“ ging am Montag die Hagener Kirmes in die nächste Runde. Beim traditionellen Auftrommeln und der anschließenden Ferkel-Auktion kamen trotz Regens wieder viele Besucher zum Traditionsvolksfest.

70 Euro und eine Autofahrt mit Kirschkönigin Jule – das ist der Preis, den die Gemeinde Hagen in diesem Jahr für das erste Ferkel des diesjährigen Ferkelmarktes bezahlen muss. Bürgermeister Peter Gausmann hatte nach dem traditionellen Auftrommeln am Montag hart verhandelt, mehr war aber nicht drin. Schweinezüchter Christian Gretzmann zeigte sich zufrieden. Sein Sudenfelder Ferkel sei den Preis in jedem Fall wert, allein schon wegen des schönen schwarzen Flecks auf dem Rücken. Das sah auch Bürgermeister Gausmann ein und gab letztlich nach. (Video: Unterwegs auf dem Hagener Ferkelmarkt)

Trommler aus allen Bauerschaften

Zuvor hatte der Ferkelmarkt mit dem traditionellen Auftrommeln begonnen. Dabei kommen Trommler aus allen Bauerschaften der Gemeinde zusammen – ein Ritual, das früher durchaus nicht freiwillig war. Gemeinsam ging es dann mit dem Bürgermeister und politischen Gästen aus der Region über die Kirmes. An verschiedenen Stellen konnten sich die Trommler, die Politiker und die Musikgruppe Wiesental, die den Zug musikalisch begleitete, mit Schnaps und Bier stärken.

Bronzestatue des Schweinehändlers

Ebenfalls sehr musikalisch sind die „Hagener Jungs“. Mit ihrem Heimathit „Hagen, meine Liebe“ begrüßten sie den Festumzug und alle Besucher der Kirmes an der Hüttenstraße. Hierwartete schon eine große Menge auf die Gruppe. Das schlechte Wetter störte die Feierwilligen nicht und schon am Vormittag wurde wild gefeiert. An der Stelle der traditionellen Auktion steht nun auch die Bronzestatue des Schweinehändlers. Per Akklamation wurde entschieden, wie die Figur nun heißen soll. Ohne Gegenkandidaten gewann direkt der Vorschlag „Hubert“.

Wache für die Kirschkönigin

Hart gehandelt wurde dann doch. Etwas mager seien die Ferkel in diesem Jahr, bemäkelte Gausmann. 55 Euro sei er bereit zu geben. Das war für Gretzmann natürlich viel zu wenig. Außerdem seien seine Ferkel in hervorragendem Zustand. Er hatte Glück. Vor seinen Amtskollegen aus den Gemeinden der Region wollte der Hagener Bürgermeister nicht knauserig wirken. „Wir haben gut gewirtschaftet“, bestätigte er seiner Verwaltung, also sei ein wenig mehr für das Ferkel als eingeplant wohl möglich. Und für die Kirschkönigin ordnete er sofort eine Wache an, die bei der Autofahrt für ihre Sicherheit sorgen soll. Eines ist aber in jedem Fall sicher: Das kleine Schweinchen will die Gemeinde nicht schlachten lassen.